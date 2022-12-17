Украинский народ и Зеленский удостоены премии Карла Великого

"Присуждая премию Карла Великого 2023 года как президенту, так и народу, мы подчеркиваем тот факт, что Украина является частью Европы и что ее население и представители ее правительства во главе с президентом Владимиром Зеленским поддерживают и защищают европейские ценности", – заявили в комитете.

Зеленский, проявив мужество, лидерство и тактическую чуткость, демонстрирует "новый, четкий и недвусмысленный" политический стиль, глубоко приверженный целям Европейского союза, говорится в сообщении комитета. Он подает всем европейцам пример "переориентации и осмысления европейских идеалов и ценностей", сказано в сообщении.

Также в комитете заявили, что украинский народ заслуживает "самого большого признания" за то, как он защищает свободу, демократию и самоопределение.

The International Charlemagne Prize of Aachen 2023 will be awarded to @ZelenskyyUa, & to the People of Ukraine * .#karlspreis2023 pic.twitter.com/fmKHICAyFi — Karlspreis (@KarlspreisAC) December 16, 2022