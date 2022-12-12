Украинский язык стал самым большим трендом в сервисе Duolingo

Платформа сообщает, что после вторжения России в Украину в феврале более 1,3 млн человек по всему миру начали изучать украинский язык. Интерес к изучению и использованию украинского языка в кризисных ситуациях резко возрос в первые недели после начала войны, достиг пика в конце марта и оставался стабильным до конца 2022 года.

Отмечается, что интерес к украинскому языку быстро вырос в странах, далеких от конфликта, таких как Аргентина, Япония и Вьетнам, а также среди соседей Украины.

В Германии украинский язык поднялся с 36-го места в списке популярных языков для изучения из 40, доступных на Duolingo в 2021 году, на 15-е место. Рост числа изучающих украинский язык в Великобритании также был стремительным – он поднялся на невероятные 20 позиций в рейтинге самых популярных языков, с 37-го в 2021 году до 17-го в 2022 году.

В США также украинский язык набрал популярность и поднялся с 36-го места в языковом рейтинге в 2021 году до 22-го в 2022 году, говорится в сообщении.

Пятерка стран с наибольшим приростом изучающих украинский язык в 2022 году выглядит так: Ирландия (2229%), Германия (1651%), Польша (1615%), Нидерланды (1590%), Чехия (1513%).