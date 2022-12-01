В ЕС фиксируют рекордное количество заявок на убежище. Украинцы даже не в первой тройке

С начала вторжения России почти 4,7 млн украинцев получили статус временной защиты в странах ЕС и Великобритании Фото: ЕРА

По его данным, это самый высокий показатель с момента сирийского "кризиса беженцев" 2015–2016 годов, когда количество заявок превышало 170 тыс. в месяц.

Крупнейшей группой заявителей в сентябре стали сирийцы (15 500 человек), за ними идут афганцы (13 700), которые были самой большой группой ежемесячно с момента захвата власти талибами летом 2021 года. Граждане Турции (5800) – на третьем месте.

Как отмечают в EUAA, объявленный в конце сентября в России частичный призыв на военную службу, вероятно, стал причиной увеличения числа заявлений россиян (1600).

Количество дел, находящихся одновременно на рассмотрении национальных органов государств ЕС, сейчас составляет 547,7 тыс. Более половины из них ожидают рассмотрения полгода или больше, говорится в сообщении.

В агентстве отмечают, что рост числа ищущих убежища, а также большое количество украинцев, которые ходатайствуют о получении временной защиты, стали источником "существенного давления" на государства ЕС.