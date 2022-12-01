ГОРДОН
 
 
МИР

В ЕС фиксируют рекордное количество заявок на убежище. Украинцы даже не в первой тройке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С начала вторжения России почти 4,7 млн украинцев получили статус временной защиты в странах ЕС и Великобритании
С начала вторжения России почти 4,7 млн украинцев получили статус временной защиты в странах ЕС и Великобритании
Фото: ЕРА

Страны Европейского союза, а также не входящие в него Норвегия и Швейцария получили в сентябре около 100 тыс. заявок на получение убежища. Об этом свидетельствуют данные Агентства Европейского союза (EUAA) по вопросам беженцев, опубликованные 30 ноября.

По его данным, это самый высокий показатель с момента сирийского "кризиса беженцев"  2015–2016 годов, когда количество заявок превышало 170 тыс. в месяц.

Крупнейшей группой заявителей в сентябре стали сирийцы (15 500 человек), за ними идут афганцы (13 700), которые были самой большой группой ежемесячно с момента захвата власти талибами летом 2021 года. Граждане Турции (5800) – на третьем месте. 

Как отмечают в EUAA, объявленный в конце сентября в России частичный призыв на военную службу, вероятно, стал причиной увеличения числа заявлений россиян (1600).

Количество дел, находящихся одновременно на рассмотрении национальных органов государств ЕС, сейчас составляет 547,7 тыс. Более половины из них ожидают рассмотрения полгода или больше, говорится в сообщении.

В агентстве отмечают, что рост числа ищущих убежища, а также большое количество украинцев, которые ходатайствуют о получении временной защиты, стали источником "существенного давления" на государства ЕС.

Контекст:

По данным ООН на 29 ноября, количество украинцев, выехавших за пределы страны из-за вторжения РФ, составило 7,8 млн. Из них 4,7 млн получили статус временной защиты в странах ЕС и Великобритании.

2 ноября верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину вынудило около 14 млн украинцев покинуть свои дома, что стало самым быстрым и масштабным перемещением людей за последние десятилетия.

Теги: Украина, Турция, Афганистан, Сирия, статистика, беженцы, убежище, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вторая экс-супруга Остапчука: Можно ли дружить с бывшими? К сожалению, общения не вышло
Вторая экс-супруга Остапчука: Можно ли дружить с бывшими? К сожалению, общения не вышло
49-летняя Клум в полупрозрачном корсете и брюках снялась в полный рост
49-летняя Клум в полупрозрачном корсете и брюках снялась в полный рост
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети
"Минимум продуктов, минимум действий, а результат вау". Эксперт рассказал, как запечь шампиньоны
"Минимум продуктов, минимум действий, а результат – вау". Эксперт рассказал, как запечь шампиньоны
64-летняя Мадонна в трусах оседлала стул
64-летняя Мадонна в трусах оседлала стул
Dior показал в рекламе заснеженные березы и пригласил в тундру. Компанию обвинили в поддержке страны-агрессора РФ
Dior показал в рекламе заснеженные березы и пригласил в тундру. Компанию обвинили в поддержке страны-агрессора РФ
"На фронте ребята так ...башили орков, что сплошной орказм был". Как в Украине отпраздновали Международный день секса
"На фронте ребята так ...башили орков, что сплошной орказм был". Как в Украине отпраздновали Международный день секса
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса
"На каждом шагу чувствую, как крепнет поддержка". Зеленская встретилась в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III
"На каждом шагу чувствую, как крепнет поддержка". Зеленская встретилась в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III
"Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются с ним". 15-летний сын Кулебы занимается стрельбой. Фото
"Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются с ним". 15-летний сын Кулебы занимается стрельбой. Фото
"Очень любит россиян и их деньги". Ресторанная премия La Liste включила в список номинантов заведения из РФ. Клопотенко отреагировал
"Очень любит россиян и их деньги". Ресторанная премия La Liste включила в список номинантов заведения из РФ. Клопотенко отреагировал
"Мы должны выгонять их из трендов". alyona alyona поддержала музыкальную мобилизацию и рассказала, почему нельзя скачивать российскую музыку
"Мы должны выгонять их из трендов". alyona alyona поддержала музыкальную мобилизацию и рассказала, почему нельзя скачивать российскую музыку
Проживающая в Израиле Пугачева закрывает свой бизнес в РФ. 73-летняя артистка начала ликвидацию своей последней компании
Проживающая в Израиле Пугачева закрывает свой бизнес в РФ. 73-летняя артистка начала ликвидацию своей последней компании
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе
В Украину приехал британский ведущий, автор передачи о выживании Беар Гриллс. Фото, видео
В Украину приехал британский ведущий, автор передачи о выживании Беар Гриллс. Фото, видео
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (105665)
2
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (98670)
3
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни (96835)
4
Никитюк показала свое авто. Фото (78727)
5
"Никогда не стареет. Настоящая супермодель". 48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото (68309)
6
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (58103)
7
"Наконец-то пришло время сделать признание". Остапчук после развода со второй женой сделал заявление (51343)
8
Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил (40173)
 
 
 
 