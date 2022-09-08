Украинской аэроразведке посвятили фигурку Lego

Автор фигурок Эндрю Бикрафт сообщил в Twitter, что таким образом он хочет поддержать украинских аэроразведчиков на войне. Он рассказал, что на создание новых фигурок его вдохновила статья об аэроразведке в издании The Guardian.

"Главной фигурой композиции является защитник-аэроразведчик в военной форме. В руках он держит пульт от беспилотника, за спиной – рюкзак, на голове – гарнитура", – говорится в сообщении.

До этого автор уже презентовал серию фигурок об украинской армии. Он создал парамедиков Екатерину Галушку и Алину Михайлову, а также солдат ВСУ, вооруженные автоматами и Javelin.

Такие фигурки создаются с помощью готовых элементов конструктора и кастомно отпечатанных деталей, добавили в пресс-службе.