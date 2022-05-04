Умер бывший глава Верховного совета Беларуси Шушкевич

Шушкевичу было 87 лет.

Как сообщает "Еврорадио", в апреле 2022 года состояние здоровья бывшего политика ухудшилось после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19. Некоторое время он был в реанимации.

Контекст:

Шушкевич с 1989 года был народным депутатом СССР, а с 1990-го – народным депутатом Белорусской ССР, позже был избран первым заместителем председателя Верховного Совета. В 1991 году возглавил белорусский парламент.

Он был одним из подписантов Беловежских соглашений о прекращении существования СССР. Долгое время возглавлял партию "Белорусская социал-демократическая Грамада".

Шушкевич критиковал Александра Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси.