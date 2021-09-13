В Беларуси из учебников истории убрали упоминания об Алексиевич и Шушкевиче

И Алексиевич, и Шушкевич резко критиковали белорусские власти. Писательница также была членом президиума координационного совета белорусской оппозиции.

Кроме того, в учебнике главный соперник считающего себя президентом Александра Лукашенко на выборах 1994 года, первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич упоминается только в контексте того, что он "контролировал СМИ и государственный аппарат", но все же проиграл Лукашенко.

Журналисты отмечают, что вся часть учебника о современной истории "по содержанию схожа с выпусками "Панорамы": все любят главу страны, мы успешно развиваемся, никаких проблем никогда не было".

Также бело-красно-белый флаг и герб "Погоня", которые являются историческими символами Беларуси и в 2020 году использовались как протестная символика, упоминаются в учебнике только "в постыдном контексте".