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В Беларуси из учебников истории убрали упоминания об Алексиевич и Шушкевиче

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Алексиевич покинула пределы Беларуси в конце сентября 2020 года
Алексиевич покинула пределы Беларуси в конце сентября 2020 года
Фото: EPA

В Беларуси из учебников по истории для 11 класса убрали упоминания о лауреате Нобелевской премии Светлане Алексиевич и одном из подписантов "Беловежских соглашений" Станиславе Шушкевиче. Об этом сообщило 12 сентября "Еврорадио" в Telegram.

И Алексиевич, и Шушкевич резко критиковали белорусские власти. Писательница также была членом президиума координационного совета белорусской оппозиции.

Кроме того, в учебнике главный соперник считающего себя президентом Александра Лукашенко на выборах 1994 года, первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич упоминается только в контексте того, что он "контролировал СМИ и государственный аппарат", но все же проиграл Лукашенко.

Журналисты отмечают, что вся часть учебника о современной истории "по содержанию схожа с выпусками "Панорамы": все любят главу страны, мы успешно развиваемся, никаких проблем никогда не было".

Также бело-красно-белый флаг и герб "Погоня", которые являются историческими символами Беларуси и в 2020 году использовались как протестная символика, упоминаются в учебнике только "в постыдном контексте".

Контекст:

Алексиевич покинула пределы Беларуси в конце сентября 2020 года. Она живет в Германии. Против нее, как и против всех оппозиционеров, в стране развернули репрессии. В июле арестовали счета ПЕН-центра, который возглавляет Алексиевич, а в августе суд принял решение о его ликвидации. Кроме того, произведения Алексиевич убрали из школьной программы по литературе.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Беларусь, образование, Александр Лукашенко, Станислав Шушкевич, учебники, Светлана Алексиевич
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