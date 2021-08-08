В Беларуси из учебной программы исключили произведения Алексиевич и Солженицына

"Вплоть до этого года изучали "Один день Ивана Денисовича", а ранее, по-моему, еще и "Матренин двор". Интересно, почему же? Причем Солженицын в тексте программы не упоминается даже в обзорных темах и списках для дополнительного чтения, а вот, кстати, Евгения Гинзбург и Варлам Шаламов упоминаются – "недосмотрели", видимо. Также в перечне авторов "русскоязычной литературы Беларуси" никак не упоминается Светлана Алексиевич", – сообщил педагог.

Он отметил, что решения чиновников вызывают смех.

В программе, которая была утверждена в 2020 году, были произведения Солженицына, Владимира Набокова, Виктора Некрасова. В утвержденной в 2021 году программе рекомендованным писателем остался только Некрасов, отметила 8 августа "Медиазона Беларусь".

Белорусский сайт Zerkalo 8 августа сообщил, что книги Алексиевич уже исключали из школьной программы в начале 2000-х. В 2015 году произведения писательницы обещали вернуть в обязательную школьную программу для профильных классов.