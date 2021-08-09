Белорусский ПЕН-центр сообщил, что суд ликвидировал их организацию. Ее возглавляет Алексиевич

"По результатам второго судебного заседания по делу об организации белорусский ПЕН-центр был ликвидирован", – говорится в сообщении.

Организация расценивает происходящее как результат "политического приказа сверху "зачистить" гражданский сектор" Беларуси от неправительственных организаций.

"Наша, так сказать, "вина" заключается в нашем несогласии с репрессиями, с насилием, с защитой свободы слова и идеалов гуманизма. И если это наша вина – нам не стыдно. Мы гордимся своей работой, нашими друзьями, партнерами, волонтерами", – объяснили в ПЕН-центре.

Контекст:

В июле стало известно об аресте счетов белорусского ПЕН-центра.

Международный ПЕН-клуб – всемирная ассоциация профессиональных писателей, основанная в Лондоне 5 октября 1921 года.

Белорусский ПЕН-центр возглавляет нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич – член президиума координационного совета оппозиции. Писательница покинула пределы Беларуси в конце сентября 2020 года. Она живет в Германии.

После прошедших 9 августа 2020 года в Беларуси выборов президента, победителем которого объявили Александра Лукашенко, в стране начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили более 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году уличные акции протеста в Беларуси прекратились.