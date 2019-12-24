Украинский ПЕН-клуб просит Денисову взять под личный контроль ситуацию с нарушениями прав подозреваемых по делу Шеремета

Члены украинского ПЕН-клуба считают, что имена подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета были объявлены с серьезным нарушением правовых норм, что можно расценивать как манипулирование общественным мнением. Они призвали омбудсмена Людмилу Денисову взять ситуацию под контроль.

В ПЕН-клубе заявили, что следили за брифингом, на котором были названы подозреваемые по делу об убийстве журналиста Фото: ЕРА

Участники украинского ПЕН-клуба призвали уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову взять под личный контроль ситуацию с нарушениями прав подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета. Обращение опубликовано на сайте ПЕН-клуба 23 декабря.

"Мы внимательно следили за брифингом Министерства внутренних дел 12 декабря, на котором были названы подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета, за комментариями представителей украинской власти, а также за судебным заседанием, на котором были избраны меры пресечения подозреваемым по этому делу. По нашему мнению, действия органов власти продемонстрировали серьезное нарушение базовых принципов прав человека, прежде всего презумпции невиновности, которая является неотъемлемой частью прав человека, в частности права на свободу, права на уважение человеческого достоинства и права на жизнь", – говорится в обращении.

По мнению участников клуба, объявление имен подозреваемых по этому делу состоялось с серьезным нарушением правовых норм – это можно расценивать как манипулирование общественным мнением для создания впечатления, что именно указанные лица являются безоговорочными организаторами и исполнителями убийства.

В ПЕН-клубе также выразили обеспокоенность участием в рассмотрении дела судьи Сергея Вовка, "которого многие представители гражданского общества считают одним из самых печально известных исполнителей политически мотивированного "правосудия" в Украине". (В частности, в 2012 году судья Вовк приговорил к тюремному заключению бывшего министра внутренних дел и экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко).

Среди прочих документ подписали Андрей Любка, Игорь Козловский, Мирослав Маринович, Константин Сигов, Виталий Портников, Сергей Жадан, Юрий Макаров.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом.