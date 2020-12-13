Умер музыкант группы "Воскресение" Андрей Сапунов

Сегодня стало известно о смерти музыканта группы "Воскресение" Андрея Сапунова. По предварительным данным, он умер от инфаркта.

Музыкант группы "Воскресение" Андрей Сапунов умер на 65-м году жизни, рассказала РБК пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова 13 декабря.

По предварительным данным, музыкант умер от инфаркта. В настоящее время вся информация о произошедшем уточняется, сказала она.

Газета "Бизнес Online" со ссылкой на собственный источник писала, что музыкант умер сегодня в 9.00 от остановки сердца. На данный момент неизвестно, когда пройдут похороны музыканта.

Сапунов играл в группе "Воскресение" с 1979 года (год создания группы). Он был вокалистом, гитаристом и бас-гитаристом. После распада "Воскресения" в 1982 году Сапунов сотрудничал с другими коллективами, в том числе с ВИА "Самоцветы". В 1994 году он вместе с Алексеем Романовым (вокалистом "Воскресения"), Евгением Маргулисом (участником групп "Машина времени" и "Воскресение") и Михаилом Шевяковым (который играл в группе "Воскресение" в 1981 году) вошел в состав нового "Воскресения".

В апреле 2016 года было объявлено, что Сапунов ушел из "Воскресения". Одной из причин ухода из группы послужил отказ выступать в аннексированном Россией Крыму.