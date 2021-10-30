Умер советский диктор Игорь Кириллов. Более 20 лет он вел программу "Время"

В 1961 году Кириллов сообщил о полете в космос Юрия Гагарина Скриншот: Первый канал / YouTube

Кириллов работал в редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР с 1957-го по 1991 год. Более 20 лет он был диктором программы "Время".

Телевизионную карьеру он начал с должности помощника режиссера. Через два с половиной месяца на Центральной студии телевидения объявили конкурс дикторов. Кириллов, выпускник Щепкинского театрального училища, также решил поучаствовать в нем. В апреле 1961 года именно Кириллов сообщил о полете в космос первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Проработавшая более 50 лет вместе с Кирилловым телеведущая Анна Шатилова сказала "Газете.Ru", что вдова диктора Татьяна скрывала его болезнь. По словам Шатиловой, Кириллов был в больнице с 10 сентября, там ему ампутировали ногу, а после он заразился коронавирусом.

Помощник Кириллова Сергей Рублев сказал ТАСС, что диктор умер ночью во сне из-за возрастных хронических заболеваний. Вчера, 29 октября, Кириллов чувствовал себя хорошо и говорил, что "никакой COVID-19 его голыми руками не возьмет", отметил Рублев.

Похоронят диктора на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщила ТАСС его вдова Татьяна.