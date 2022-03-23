Умерла Мадлен Олбрайт

Олбрайт было 84 года. Она умерла от рака, говорится в сообщении родных.

"Она была окружена семьей и друзьями. Мы потеряли любящую мать, бабушку, сестру, тетю и друга", – заявили родственники дипломата и назвали ее "неутомимой защитницей демократии и прав человека".

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9 — Madeleine Albright (@madeleine) March 23, 2022

Олбрайт родилась в Праге в семье дипломата. После Второй мировой войны семья эмигрировала в США, там Олбрайт и сделала политическую карьеру.

В 1993–1997 годах она работала постоянным представителем США при ООН, потом в период с 1997-го по 2001 год была государственным секретарем США при президенте Билле Клинтоне. CNN отмечает, что Олбрайт была центральной фигурой в администрации Клинтона, выступала за расширение НАТО, стремилась сократить распространение ядерного оружия.

Олбрайт приписывали цитату о "богатствах Сибири". Ее неоднократно упоминал президент РФ Владимир Путин, но фраза выдумана. The New York Times писала в 2014 году, что нет доказательств того, что эти слова принадлежат Олбрайт, а сама дипломат заявляла, что не говорила такого.

За день до вторжения России в Украину, 23 февраля, The New York Times опубликовала колонку Олбрайт, в которой она подчеркивала: война будет исторической ошибкой Путина.