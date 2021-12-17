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Умерла вдова чилийского диктатора Пиночета Лусия Ириарт

Вдова диктатора Аугусто Пиночета Лусия Ириарт умерла в возрасте 99 лет
Вдова диктатора Аугусто Пиночета Лусия Ириарт умерла в возрасте 99 лет
Фото: EPA

Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета, бывшая первая леди страны Лусия Ириарт умерла 16 декабря в своей резиденции в Сантьяго, сообщила в Twitter ее внучка Карина Пиночет.

"В 99 лет в окружении родных и близких скончалась моя любимая бабушка. Она оставила большой след в наших сердцах", – написала Карина Пиночет.

Издание The Guardian пишет, что в последнее время Ириарт редко появлялась на людях, а состояние ее здоровья держали в тайне. Женщина была под следствием по обвинению в махинациях и хищении бюджетных денег. В частности, вдову Пиночета подозревали в незаконной продаже имущества, переданного государством в дар фонду CEMA, который Лусия возглавляла с 1973 по август 2016 года.

Лидер чилийской оппозиционной Партии за демократию (PPD) Наталья Пьергентили назвала смерть Лусии "концом цикла", сообщила газета La Tercera.

 "Смерть кого-то не повод для празднования, но, несомненно, замыкается цикл, в котором долголетие Лусии позволило ей увидеть, как как рухнула диктатура ее мужа и как были выявлены скандальные нарушения прав человека. Надеюсь, этим мы похороним огромную часть нашей истории", – сказала Пьергенти.

Контекст:

Лусия Ириарт родилась в 1922 году в семье адвоката и эксминистра внутренних дел Чили Освальдо Ириарта Корвалана. В 1943 году она вышла замуж за военного Аугусто Пиночета. В их браке родилось пятеро детей.

Впоследствии Пиночет говорил, что Ириарт была одной из немногих людей, которые оказали наибольшее влияние на его решение организовать государственный переворот против президента Сальвадора Альенде 11 сентября 1973 года. Чилийская газета La Tercera отмечает, что Ириарт также играла “ключевую роль” во время 17-летнего правления ее мужа.

По официальным данным, за годы диктатуры в Чили было убито по политическим мотивам более 3 тысяч человек, еще более 35 тысяч подверглись пыткам.
Аугусто Пиночет скончался в 2006 году на 92 году жизни, находясь под домашним арестом. Его обвиняли в убийствах политических оппонентов и коррупции, однако до суда он не дожил.

Теги: смерть, Чили, Аугусто Пиночет, история, политика, президент, диктатура, диктатор
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