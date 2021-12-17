Умерла вдова чилийского диктатора Пиночета Лусия Ириарт

"В 99 лет в окружении родных и близких скончалась моя любимая бабушка. Она оставила большой след в наших сердцах", – написала Карина Пиночет.

A los 99 años y rodeada de familiares y seres queridos fallece mi amada abuela.

Deja una huella inmensa en nuestros corazones.

Entregó su vida al servicio de los chilenos y la Historia sabrá valorar su grandiosa obra y su trabajo por nuestro amado país.

Descansa en Paz

???????????????? pic.twitter.com/ANBUIrALtO — Karina Pinochet (@pinochet_karina) December 16, 2021

Издание The Guardian пишет, что в последнее время Ириарт редко появлялась на людях, а состояние ее здоровья держали в тайне. Женщина была под следствием по обвинению в махинациях и хищении бюджетных денег. В частности, вдову Пиночета подозревали в незаконной продаже имущества, переданного государством в дар фонду CEMA, который Лусия возглавляла с 1973 по август 2016 года.

Лидер чилийской оппозиционной Партии за демократию (PPD) Наталья Пьергентили назвала смерть Лусии "концом цикла", сообщила газета La Tercera.

"Смерть кого-то не повод для празднования, но, несомненно, замыкается цикл, в котором долголетие Лусии позволило ей увидеть, как как рухнула диктатура ее мужа и как были выявлены скандальные нарушения прав человека. Надеюсь, этим мы похороним огромную часть нашей истории", – сказала Пьергенти.