Ушедшего в отставку неделю назад премьера Швеции попросили вновь возглавить правительство

Норлен сначала предложил лидеру правых Ульфу Кристерссону стать премьер-министром, но его попытка получить достаточную поддержку провалилась, и Норлен обратился к Левену.
Как отмечает издание, парламент сейчас находится в "раздробленном состоянии, где ни одна партия не имеет большинства". Отмечается, что при таких обстоятельствах могут потребоваться досрочные выборы.
На пресс-конференции Левен заявил, что Швеции на данный момент досрочные выборы не нужны, потому что страна "во время пандемии по-прежнему нуждается в сильном правительстве", а сами шведы хотят "стабильности и безопасности".
Издание пишет, что победа на голосовании даст Левену, имеющему репутацию искусного переговорщика, несколько месяцев, чтобы попытаться заручиться поддержкой для бюджетных законопроектов. Однако Левен заявил, что снова уйдет в отставку, если его бюджетный законопроект провалится.
63-летний Левен занимал пост премьер-министра с 2014 года. Помимо отставки, в которую премьера отправили в июне 2021 года, аналогичная ситуация произошла в 2018 году. На период досрочных выборов он возглавлял временное правительство. Четыре месяца партии безуспешно пытались создать парламентское большинство. После этого Левена переизбрали на второй срок до 2022 года.
Возможность вынесения вотума недоверия была прописана в новой конституции 1974 года. С тех пор Риксдаг (парламент) 11 раз голосовал по этому вопросу, и всегда отрицательно. Левен стал первым премьер-министром в истории Швеции, которому вынесен вотум недоверия.