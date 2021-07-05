Ушедшего в отставку неделю назад премьера Швеции попросили вновь возглавить правительство

Норлен сначала предложил лидеру правых Ульфу Кристерссону стать премьер-министром, но его попытка получить достаточную поддержку провалилась, и Норлен обратился к Левену.

Как отмечает издание, парламент сейчас находится в "раздробленном состоянии, где ни одна партия не имеет большинства". Отмечается, что при таких обстоятельствах могут потребоваться досрочные выборы.

На пресс-конференции Левен заявил, что Швеции на данный момент досрочные выборы не нужны, потому что страна "во время пандемии по-прежнему нуждается в сильном правительстве", а сами шведы хотят "стабильности и безопасности".

Издание пишет, что победа на голосовании даст Левену, имеющему репутацию искусного переговорщика, несколько месяцев, чтобы попытаться заручиться поддержкой для бюджетных законопроектов. Однако Левен заявил, что снова уйдет в отставку, если его бюджетный законопроект провалится.