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Уткин: Почему я назвал Соловьева "педерастической обезьяной"? Педерастия среди обезьян довольно развита. Потрахались – поздоровались

Российский журналист, футбольный комментатор и блогер Василий Уткин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что публичный конфликт с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым произошел из-за того, что Соловьев на него "напрыгнул", но получил отпор.

Уткин: Низкосракий если бы я вспомнил это слово во время публичной перепалки, я бы подарил его в качестве эпитета Владимиру Рудольфовичу
Уткин: Низкосракий – если бы я вспомнил это слово во время публичной перепалки, я бы подарил его в качестве эпитета Владимиру Рудольфовичу
Фото: Илья Собинов / Facebook

Российский журналист, футбольный комментатор и блогер Василий Уткин заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что его публичная перепалка с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым произошла из-за того выпадов Соловьева. 

Гордон спросил у Уткина, что он не поделил "с замечательным человеком Владимиром Соловьевым". 

"Да ничего! Он напрыгнул на меня, а я дал ему отпор. Обычное дело. А так мне с ним нечего делить", – ответил Уткин.

Комментатор напомнил, что конфликт начался в апреле после эфира программы "Паноптикум" на "Дожде", когда он высказал возмущение необходимостью во время карантина оставаться дома за свой счет, при этом раскритиковал российские власти за бездействие. Соловьев в ответ назвал Уткина "психически больным человеком", который "дискредитирует российское государство".

"Я сказал что-то вроде, что такое государство мне не нужно, оно не заботится обо мне, оно не защищает мои интересы. Оно велело мне [что-то делать на карантине]. Мы же видели столько примеров в эту карантинную эпоху, как государства помогали предпринимателям. Я как частный предприниматель оказался совершенно беззащитен в этой ситуации: мне надо платить зарплату сотрудникам, решать вопрос с арендой офиса, как-то при этом еще жить... Я не получил от государства никакой помощи вообще. Я же не могу сам победить эпидемию. Я для этого государство и нанял, платил ему сколько могу взрослых налогов (не помню, с какого возраста, – 16 или 18 лет), чтобы оно меня от этого защищало  от внешнего врага, от эпидемии, от чего-то еще. Вот и вся позиция, я и сейчас ее придерживаюсь. Соловьеву эта позиция не понравилась, он очень быстро, как он умеет, перевел все в личную плоскость и получил отпор", – объяснил журналист.

Гордон уточнил, почему Уткин назвал Соловьева "педерастической обезьяной".

"По-моему, подходит. Педерастия среди обезьян довольно-таки развита. Вы слышали про обезьян бонобо, которые по нынешним представлениям являются ближайшими родственниками человека? У них секс – это просто система взаимоотношений: потрахались – поздоровались, выразили подчинение, уважение", – ответил Уткин.

Журналист сказал, что ему сложно ответить на вопрос, что ему не нравится в Соловьеве. 

"В чем мерзость Соловьева? Если бы я мог вычленить хоть одну какую-то положительную сторону! Не знаю. Почему холодно, когда холодно? В конце концов, есть люди, которые боятся жаб, считают их мерзкими (я-то нет, но тем не менее), есть что-то, к чему чувствуешь брезгливость, но сейчас не можешь объяснить почему. Здесь, наверное, можно объяснить почему, но зачем? Это же понятно", – сказал Уткин.

Он отметил, что Соловьев во время перепалки угрожал ему физической расправой. 

"Просто сверху по куполу врежу. Говорят, ты высокого роста. Ничего – я достану. Одним ударом тебя загну. Смотри в оба, озирайся по сторонам", – заявил Соловьев в видеообращении к Уткину в апреле. 

"Это самое готовящееся нападение на меня, которое так и не случилось. Он показывал, как меня ударит, как он меня опрокинет, а потом показывал какие-то танцы с волками, как он занимается боевыми искусствами на своих коротких ножках, – прокомментировал Уткин угрозы Соловьева. – В футболе есть термин, который удачно описывает фигуру Соловьева. Я услышал это слово впервые от выдающегося тренера, сподвижника [украинского тренера Валерия] Лобановского Юрия Морозова. Мы познакомились тогда, когда в "Зените" начинали играть [Андрей] Аршавин, [Александр] Кержаков и другие. Я всегда считаю, что лучше задать дурацкий вопрос, чтобы получить ответ, и дальше не быть дураком. Кержаков, по-моему, забивал не очень много, когда оказался в "Зените", и я спросил у Юрия Андреевича: "Почему вы считаете, что он крайний нападающий? Почему вы считаете, что он заиграет в этом положении?". И Морозов, по-старчески прибрякивая, сказал: "Посмотри на Кержакова и обрати внимание, что к нему в штрафной почти нельзя подойти. Он очень здорово укрывает мяч, в том числе в движении. А все почему? Потому что, Вася, он низкосракий". Низкий центр тяжести, он же жопа".

Уткин сказал, что такая особенность была и у немецкого футболиста, бывшего нападающего "Баварии" и сборной Германии Герда Мюллера.

"В этом, как многие говорят, был залог его [успеха], его нельзя было сдвинуть с места. Низкосракий – если бы я вспомнил [это слово] тогда [во время публичной перепалки с Соловьевым], я бы подарил его в качестве эпитета Владимиру Рудольфовичу. Потому что он действительно очень низкосракий", – сказал комментатор. 

Интервью с Уткиным сейчас транслируется на YouTube-канале "В гостях у Гордона"

Как спортивный журналист Уткин получил известность благодаря программе "Футбольный клуб" (НТВ), которую он с перерывами вел в 1994–2013 годах. В 2010–2015 годах был главным редактором спортивных каналов сети "НТВ-Плюс".

В разные годы также сотрудничал с телеканалами СТС, "Матч ТВ", Eurosport. Сейчас Уткин – креативный директор сети пабов "Джон Донн", развивает собственный YouTube-канал. 

Теги: Россия, футбол, Дмитрий Гордон, Валерий Лобановский, российская пропаганда, Зенит, карантин, Владимир Соловьев, Василий Уткин, Андрей Аршавин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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