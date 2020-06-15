В аэропорту Санкт-Петербурга столкнулись два авиалайнера

14 июня в аэропорту Пулково российского города Санкт-Петербург столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сообщает ТАСС.
Источник агентства в экстренных службах рассказал, что "произошло касательное столкновение" самолетов, которые должны были вылететь в Иркутск и Калининград. Оба борта принадлежат российским компаниям – S7 Airlines из Новосибирска и "Уральским авиалиниям" из Екатеринбурга.
Столкновение самолетов произошло во время руления самолета S7, он зацепил крылом хвостовую часть авиалайнера "Уральских авиалиний", который стоял в очереди на вылет.
Погибших и пострадавших нет, топливо не разлилось.
В пресс-службе авиакомпании S7 рассказали, что проводится расследование инцидента.
В аэропорту ТАСС уведомили, что рейсы задержали. Сам аэропорт работает в штатном режиме.