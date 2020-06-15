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В аэропорту Санкт-Петербурга столкнулись два авиалайнера

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково недалеко от взлетно-посадочной полосы столкнулись самолеты российских компаний "Уральские авиалинии" и S7.

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Самолеты столкнулись на земле при рулении одного из них
Самолеты столкнулись на земле при рулении одного из них
Фото: AviaTravel / Twitter

14 июня в аэропорту Пулково российского города Санкт-Петербург столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства в экстренных службах рассказал, что "произошло касательное столкновение" самолетов, которые должны были вылететь в Иркутск и Калининград. Оба борта принадлежат российским компаниям – S7 Airlines из Новосибирска и "Уральским авиалиниям" из Екатеринбурга.

Столкновение самолетов произошло во время руления самолета S7, он зацепил крылом хвостовую часть авиалайнера "Уральских авиалиний", который стоял в очереди на вылет.

Погибших и пострадавших нет, топливо не разлилось.

В пресс-службе авиакомпании S7 рассказали, что проводится расследование инцидента.

В аэропорту ТАСС уведомили, что рейсы задержали. Сам аэропорт работает в штатном режиме.

Теги: Россия, Санкт-Петербург, аэропорт, Калининград, самолеты, Иркутск, авиакомпания, столкновение, пассажиры
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