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В Афганистане в туннеле взорвался бензовоз, погибли не менее 19 человек

После взрыва в тоннеле вспыхнул пожар
После взрыва в тоннеле вспыхнул пожар
Скриншот: The HbK / Twitter

18 декабря в Афганистане в туннеле для транспорта Саланг, расположенном в 130 км на север от столицы страны Кабула, взорвался бензовоз, что привело к многочисленным жертвам. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает Associated Press.

В результате погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе как минимум пять женщин и двое детей.

Сообщается о 32-х пострадавших, однако и их число, и число погибших может вырасти, так как под завалами остаются люди.

После взрыва в тоннеле, построенном в 1960-е годы, начался пожар. Из-за этого не всех погибших удалось опознать.

Причина инцидента властями пока не озвучена, отмечает агентство.

Туннель, в котором произошел взрыв, является "ключевым связующим звеном" между северной и южной частью Афганистана.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: пожар, взрыв, Афганистан, бензин, жертвы, дети, женщины, погибшие
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