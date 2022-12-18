В Афганистане в туннеле взорвался бензовоз, погибли не менее 19 человек

В результате погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе как минимум пять женщин и двое детей.

Сообщается о 32-х пострадавших, однако и их число, и число погибших может вырасти, так как под завалами остаются люди.

После взрыва в тоннеле, построенном в 1960-е годы, начался пожар. Из-за этого не всех погибших удалось опознать.

Причина инцидента властями пока не озвучена, отмечает агентство.

Туннель, в котором произошел взрыв, является "ключевым связующим звеном" между северной и южной частью Афганистана.