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В американской лотерее сорвали джекпот в $1,337 млрд, ищут победителя

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СМИ пишут, что выиграть джекпот в Mega Millions меньше шансов, чем быть пораженным молнией
СМИ пишут, что выиграть джекпот в Mega Millions меньше шансов, чем быть пораженным молнией
Фото: ЕРА

30 июля национальная лотерея США Mega Millions сообщила, что покупатель лотерейного билета в штате Иллинойс сорвал джекпот на сумму $1,337 млрд.

Организаторы рассказали, что "очень хотят узнать", кто именно победил в лотерее. Известно, что наличными он получит $780,5 млн.

Шесть выигрышных цифр – 13, 14, 36, 45, 57 и 67.

Нынешний выигрыш является вторым по величине за 20-летнюю историю игры. Больше выигрывал только билет, купленный в штате Южная Каролина для розыгрыша лотереи 23 октября 2018 года – $1,537 млрд.

В Mega Millions уведомили, что для розыгрыша 29 июля было продано 14 391 740 выигрышных билетов.

Во время следующего розыгрыша лотереи джекпот составит минимальные $20 млн (наличными – $11,6 млн).

"Голос Америки" отмечает, что шанс сорвать джекпот в Mega Millions – 1 к 303 млн, что "куда ниже, чем шанс быть пораженным молнией (1 к 1 млн)".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, лотерея, Иллинойс, джекпот, Южная Каролина, билеты, игры, розыгрыш
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