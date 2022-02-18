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В Атлантическом океане загорелся корабль с Porsche и Bugatti на борту. Видео

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Охваченный пожаром корабль дрейфует в Атлантическом океане
Охваченный пожаром корабль дрейфует в Атлантическом океане
Скриншот: Random Bits / Youtube

В Атлантическом океане терпит бедствие корабль Felicity Ace, на борту которого автомобили, доставляемые из Европы в США, часть из них – дорогие спортивные модели. Об этом 18 февраля сообщает CNN.

Felicity Ace вышел из немецкого порта Эмден 10 февраля и следовал в порт Девисвилл (Род-Айленд, США). На борту корабля – автомобили концерна Volkswagen: Audi, Porsche, Lamborghini и Bugatti. Сигнал бедствия судно подало, находясь в 90 милях от Азорских островов (Португалия). Из-за пожара в трюме Felicity Ace потерял управление, 22 члена экипажа покинули корабль.

Охваченный огнем корабль дрейфует в Атлантическом океане, за ним следит португальский патрульный катер. Владелец судна намерен отбуксировать его к ближайшему порту.

В Volkswagen Group подтвердили, что на Felicity Ace находятся автомобили концерна, однако не назвали их точное количество. 

ВИДЕО
Видео: Random Bits / Youtube
Теги: США, автомобили, пожар, корабль, кораблекрушение, Европа, Volkswagen, Lamborghini, Porsche, Audi
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