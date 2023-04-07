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В Австралии на художественной выставке будут рисовать роботы Boston Dynamics. У одного уже есть автопортрет

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Роботов рисовать учит художница Агнешка Пилат
Роботов рисовать учит художница Агнешка Пилат
Скриншот: Agnieszka Pilat / Instagram

На художественной выставке NGV Triennial, которая откроется в Мельбурне 3 декабря, будут представлены три робота-собаки Boston Dynamics – они будут рисовать в галерее картины. Об этом написала The Guardian 5 апреля.

Самостоятельно рисовать их обучает художница Агнешка Пилат (она участница выставки), у которой дома есть один такой робот. Она назвала робота Басей и считает его компаньоном. Вместе с Басей в Мельбурне рисовать будут роботы Бонни и Арчи. 

Роботы-собаки будут работать в галерее четыре месяца, рисуя картины палочками масляной краски на холсте с акриловым грунтом. 

Пилат на своей странице в Instagram регулярно показывает, как рисуют роботы Boston Dynamics. 

В январе 2022 года она опубликовала видео, на котором робот рисует палочками масляной краски свой "автопортрет в золоте" 

"Мой опыт работы с Boston Dynamics Spot можно описать только как встречу с другим разумом", – отметила Пилат в подписи к видео. 

Художница, имеющая классическое образование портретиста, впервые познакомилась с роботами, когда Boston Dynamics поручила ей написать портрет робота Spot. Она называет себя техно-оптимистом, а роботов-собак считает игривыми и милыми, но некоторые критики считают ее искусство "потворством прихотям технологической элиты", пишет газета.

Картины Пилат есть в коллекциях американского миллиардера Крейга МакКоу и бывшего гендиректора компании Waymo Джона Крафчика, ей заказывали картины для последнего фильма "Матрица". 

Контекст:

Всего на NGV Triennial 2023 будут представлены работы 100 художников и дизайнеров, среди участников – художницы Йоко Оно, Трейси Эмин и дом высокой моды Schiaparelli.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: наука, искусство, технологии, робот, картина, Boston Dynamics, картины, художница
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