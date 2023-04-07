В Австралии на художественной выставке будут рисовать роботы Boston Dynamics. У одного уже есть автопортрет

Самостоятельно рисовать их обучает художница Агнешка Пилат (она участница выставки), у которой дома есть один такой робот. Она назвала робота Басей и считает его компаньоном. Вместе с Басей в Мельбурне рисовать будут роботы Бонни и Арчи.

Роботы-собаки будут работать в галерее четыре месяца, рисуя картины палочками масляной краски на холсте с акриловым грунтом.

Пилат на своей странице в Instagram регулярно показывает, как рисуют роботы Boston Dynamics.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Agnieszka Pilat (@agnieszka_pilat)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Agnieszka Pilat (@agnieszka_pilat)

В январе 2022 года она опубликовала видео, на котором робот рисует палочками масляной краски свой "автопортрет в золоте"

"Мой опыт работы с Boston Dynamics Spot можно описать только как встречу с другим разумом", – отметила Пилат в подписи к видео.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Agnieszka Pilat (@agnieszka_pilat)

Художница, имеющая классическое образование портретиста, впервые познакомилась с роботами, когда Boston Dynamics поручила ей написать портрет робота Spot. Она называет себя техно-оптимистом, а роботов-собак считает игривыми и милыми, но некоторые критики считают ее искусство "потворством прихотям технологической элиты", пишет газета.

Картины Пилат есть в коллекциях американского миллиардера Крейга МакКоу и бывшего гендиректора компании Waymo Джона Крафчика, ей заказывали картины для последнего фильма "Матрица".