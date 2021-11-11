В Австрии могут ввести локдаун для невакцинированных

"Я не вижу причин, по которым две трети жителей страны должны жертвовать своей свободой из-за того, что одна треть мешкает. Как мне кажется, очевидно, что люди, сделавшие вакцину, не должны страдать от локдауна из солидарности с теми, кто ее не сделал", – отметил Шалленберг.
Сейчас в Австрии один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе. Канцлер во время выступления назвал его "позорно низким".
Он также спрогнозировал, что локдаун для невакцинированных граждан по всей территории Австрии, скорее всего, неизбежен. Как сообщало издание Kronen Zeitung, начиная с 15 ноября он начнет действовать в Верхней Австрии.
8 ноября в Австрии вступили в силу новые правила, запрещающие непривитым гражданам посещать рестораны, отели, парикмахерские и крупные общественные мероприятия. Как сообщал телеканал ORF, федеральное правительство рассматривает возможность введения обязательной вакцинации для определенных профессий.
По состоянию на 11 ноября в Австрии зафиксировано 923 тыс. случаев коронавируса, из которых почти 12 тыс. – за прошлые сутки. По данным портала Worldometers, который отслеживает распространение коронавируса, Австрия находится на 42-м месте в мире по общему числу выявленных случаев COVID-19. Две дозы вакцины против коронавирусной инфекции получили уже почти 65% австрийцев.