В Австрии могут ввести локдаун для невакцинированных

"Я не вижу причин, по которым две трети жителей страны должны жертвовать своей свободой из-за того, что одна треть мешкает. Как мне кажется, очевидно, что люди, сделавшие вакцину, не должны страдать от локдауна из солидарности с теми, кто ее не сделал", – отметил Шалленберг.

Сейчас в Австрии один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе. Канцлер во время выступления назвал его "позорно низким".

Он также спрогнозировал, что локдаун для невакцинированных граждан по всей территории Австрии, скорее всего, неизбежен. Как сообщало издание Kronen Zeitung, начиная с 15 ноября он начнет действовать в Верхней Австрии.