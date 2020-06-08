В Балтийском море начались учения НАТО, в РФ назвали их антироссийскими

В учениях НАТО в Балтийском море под названием BALTOPS 2020 принимают участие 29 кораблей и около 3 тыс. военнослужащих из 19 стран. Они проходят на юго-западе Балтийского моря вблизи побережья Германии и Дании.

В Балтийском море 7 июня начались учения НАТО BALTOPS 2020, которые проходят под эгидой Европейского командования Вооруженных сил США. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Учения проходят на юго-западе Балтийского моря вблизи побережья Германии и Дании. В связи с пандемией коронавируса учения будут вестись исключительно на море, наземные операции не предусмотрены.

В пресс-службе Североатлантического альянса сообщили, что в учениях принимают участие 29 кораблей и около 3 тыс. военнослужащих из 17 стран – членов НАТО и двух партнеров Альянса: Швеции и Финляндии.

"Балтийское море имеет большое значение для региональной стабильности. На всем протяжении маневров мы будем демонстрировать единство, которому в условиях непредсказуемости привержены союзники и партнеры в интересах защиты ценностей, территории и людей", – заявил командующий SNMG1 Ингве Скоглунд.

BALTOPS продлятся до 16 июня.

Первый заместитель главы комитета российской Госдумы по обороне Андрей Красов уже заявил, что учения НАТО направлены против РФ, сообщает "Дума ТВ".

Он подчеркнул, что мировое сообщество еще не справилось с эпидемией коронавируса, "не лучше НАТО сейчас заняться этим вопросом?" – сказал парламентарий.

Ответом на учения Альянса Красов назвал организацию учений на территории РФ и дальнейшее развитие вооруженных сил России.