ГОРДОН
 
 
МИР

В Бангладеш в ДТП с автобусом погибли по меньшей мере 19 человек

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В автобусе в момент ДТП находились более 40 человек
В автобусе в момент ДТП находились более 40 человек
Фото: ЕРА

Утром 19 марта в Бангладеш произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, его жертвами стали как минимум 17 человек. Об этом информирует "Синьхуа" со ссылкой на представителя местной дорожной полиции Абдуллахела Баки.

Авария произошла в 63 километрах к югу от столицы страны Дакки. Водитель потерял контроль над автобусом, и транспортное средство с пассажирами съехало в кювет.

На месте ДТП погибли 14 человек, еще трое скончались по дороге в больницу.

По словам Баки, помимо погибших, пострадали около 25 человек.

"Синьхуа" отмечает, что в Бангладеш "один из самых высоких показателей смертности в ДТП в мире". Основными причинами являются некачественные дороги, плохое состояние транспортных средств, нарушение правил дорожного движения и отсутствие надзора со стороны транспортных служб, объяснило агентство.

Al Jazeera сообщает, что число жертв увеличилось до 19. По данным телеканала, автобус врезался в ограждение шоссе, после чего упал в придорожную канаву с высоты примерно девять метров.

Число жертв ДТП может увеличиться, так как ряд пострадавших находятся в критическом состоянии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: транспорт, ДТП, Бангладеш, смерть, авария, больница, автобус, жертвы, пострадавшие, дороги, погибшие, пассажиры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
55-летний Остап Ступка рассказал, как познакомился с третьей женой, которая младше его на 20 лет. Фото
55-летний Остап Ступка рассказал, как познакомился с третьей женой, которая младше его на 20 лет. Фото
Галина ГРИШИНА
"Результат не хуже, чем после ухода в салоне". Димопулос поделилась лайфхаком по уходу за волосами в домашних условиях
"Результат не хуже, чем после ухода в салоне". Димопулос поделилась лайфхаком по уходу за волосами в домашних условиях
Галина ГРИШИНА
К чему приводит дефицит массы тела. Гинеколог озвучила последствия излишней худобы для женского здоровья
К чему приводит дефицит массы тела. Гинеколог озвучила последствия излишней худобы для женского здоровья
Галина ГРИШИНА
  "Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья
  "Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья
Галина ГРИШИНА
"Давно так не смеялся". Кулеба показал, как лошадь облизала ему ухо
"Давно так не смеялся". Кулеба показал, как лошадь облизала ему ухо
Галина ГРИШИНА
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу
Галина ГРИШИНА
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
Галина ГРИШИНА
Дорофеева в трикотажной майке и со стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
Дорофеева в трикотажной майке и со стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
Галина ГРИШИНА
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Галина ГРИШИНА
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Галина ГРИШИНА
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
Галина ГРИШИНА
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео (61004)
2
Мишина показала, как принимает душ (33393)
3
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет (32454)
4
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот (27933)
5
"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой (22925)
6
"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения (20119)
7
Гордон высказался о том, что делала Ани Лорак, когда убивали и бомбили украинцев (17815)
8
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт (16273)
 
 
 
 