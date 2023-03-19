В Бангладеш в ДТП с автобусом погибли по меньшей мере 19 человек

В автобусе в момент ДТП находились более 40 человек Фото: ЕРА

Авария произошла в 63 километрах к югу от столицы страны Дакки. Водитель потерял контроль над автобусом, и транспортное средство с пассажирами съехало в кювет.

На месте ДТП погибли 14 человек, еще трое скончались по дороге в больницу.

По словам Баки, помимо погибших, пострадали около 25 человек.

"Синьхуа" отмечает, что в Бангладеш "один из самых высоких показателей смертности в ДТП в мире". Основными причинами являются некачественные дороги, плохое состояние транспортных средств, нарушение правил дорожного движения и отсутствие надзора со стороны транспортных служб, объяснило агентство.

Al Jazeera сообщает, что число жертв увеличилось до 19. По данным телеканала, автобус врезался в ограждение шоссе, после чего упал в придорожную канаву с высоты примерно девять метров.

Число жертв ДТП может увеличиться, так как ряд пострадавших находятся в критическом состоянии.