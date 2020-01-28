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В Барселоне начались беспорядки после лишения главы правительства мандата депутата парламента Каталонии

Каталонский парламент, выполняя решение Центральной избирательной комиссии Испании, лишил депутатского мандата Жоакима Торру, который при этом остался главой женералитата Каталонии. Группа демонстрантов в знак протеста начала поджигать мусорные баки на улицах Барселоны.

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В Барселоне протестующие поджигали мусорные баки
В Барселоне протестующие поджигали мусорные баки
Фото: ЕРА

27 января парламент Каталонии лишил депутатского мандата главу женералитата (правительства) автономии Жоакима Торру, сообщает El Pais.

Таким было требование Центральной избирательной комиссии Испании, подтвержденное Верховным судом королевства. Сторонника независимости Каталонии Торру обвиняли в использовании сепаратистской символики.

Глава женералитата обратился к коллегам с призывом игнорировать приказ Центризбиркома.

Спикер каталонского парламента Роджер Торрент заявил, что не согласен с действиями Мадрида. однако должен подчиниться: в противном случае все решения, принятые при участии Торры, суд признал бы недействительными.

Работа парламента автономии продолжилась, как только вместо Торры был зарегистрирован следующий депутат из списка партии "Вместе за Каталонию".

При этом даже без мандата Торра, согласно разъяснению Верховного суда, имеет право оставаться главой правительства.

Как сообщает Vanguardia, во время парламентских дебатов на улицах Барселоны начались беспорядки. Сторонники сепаратистов, в основном молодежь, переворачивали мусорные баки, а затем поджигали их. Около 200 человек пытались прорвать полицейское оцепление перед парламентом. Полиция провела несколько задержаний.

В октябре 2017 года прошел референдум о независимости Каталонии. За отделение автономии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки в день референдума. В голосовании участвовали 2,26 млн человек, или около 42% населения региона. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Конституции. 

14 октября 2019 года в Барселоне начались акции протеста, вызванные решением Верховного суда Испании, приговорившего 12 политиков к длительным тюремным срокам за организацию референдума о независимости Каталонии. Многотысячные митинги прошли в центре города и в аэропорту. В нескольких местах произошли столкновения протестующих с полицией.

17 октября Торра заявил о необходимости провести новый референдум о независимости Каталонии. В Конституционном суде Испании заявили, что попытки лидеров региона инициировать референдум будут иметь правовые последствия.

Теги: Барселона, Испания, протесты, Каталония, сепаратисты, беспорядки, Жоаким Торра, акции протеста
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