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В Беларуси суд приговорил к пяти годам колонии журналистку польского телеканала

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Суд признал журналистку Ирину Славникову виновной в создании "экстремистского формирования" и "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок"
Суд признал журналистку Ирину Славникову виновной в создании "экстремистского формирования" и "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок"
Фото: БАЖ / Telegram

Областной суд в Гомеле (Беларусь) 3 августа приговорил к пяти годам колонии журналистку польского телеканала TVP, бывшую журналистку базирующегося в Польше телеканала "Белсат", сообщается на сайте Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

Закрытый судебный процесс длился около месяца, ей инкриминировали "организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок", и "создание экстремистского формирования".

БАЖ уточняет, что под экстремистским формированием подразумевается телеканал "Белсат", который был признан в Беларуси "экстремистским" и с которым на момент ареста осенью 2021 года Славникова не сотрудничала несколько лет.

По мнению БАЖ, этим приговором суд приравнял право на распространение информации к экстремистской деятельности.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий осудил приговор, пишет РАР. Он назвал решение гомельского суда "нарушением всех цивилизационных норм, прав человека и журналистов".

Контекст:

Ирина Славникова находится под стражей с 30 октября 2021 года. По данным БАЖ, всего в Беларуси в заключении находятся 29 представителей средств массовой информации. 

Теги: МИД, Беларусь, Польша, приговор, политзаключенные, журналисты, колония, Белсат
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