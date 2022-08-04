В Беларуси суд приговорил к пяти годам колонии журналистку польского телеканала

Суд признал журналистку Ирину Славникову виновной в создании "экстремистского формирования" и "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок" Фото: БАЖ / Telegram

Закрытый судебный процесс длился около месяца, ей инкриминировали "организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок", и "создание экстремистского формирования".

БАЖ уточняет, что под экстремистским формированием подразумевается телеканал "Белсат", который был признан в Беларуси "экстремистским" и с которым на момент ареста осенью 2021 года Славникова не сотрудничала несколько лет.

По мнению БАЖ, этим приговором суд приравнял право на распространение информации к экстремистской деятельности.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий осудил приговор, пишет РАР. Он назвал решение гомельского суда "нарушением всех цивилизационных норм, прав человека и журналистов".