В Беларуси суд приговорил к пяти годам колонии журналистку польского телеканала

Закрытый судебный процесс длился около месяца, ей инкриминировали "организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок", и "создание экстремистского формирования".
БАЖ уточняет, что под экстремистским формированием подразумевается телеканал "Белсат", который был признан в Беларуси "экстремистским" и с которым на момент ареста осенью 2021 года Славникова не сотрудничала несколько лет.
По мнению БАЖ, этим приговором суд приравнял право на распространение информации к экстремистской деятельности.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий осудил приговор, пишет РАР. Он назвал решение гомельского суда "нарушением всех цивилизационных норм, прав человека и журналистов".
Ирина Славникова находится под стражей с 30 октября 2021 года. По данным БАЖ, всего в Беларуси в заключении находятся 29 представителей средств массовой информации.