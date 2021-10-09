В Беларуси ввели обязательное ношение масок во всех общественных местах

"С 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов", – заявил главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.
Еще одно изменение – теперь в Беларуси определена ответственность физических лиц за нарушение карантинных правил. Ранее хоть ношение масок в магазинах и транспорте и было обязательным, но граждан за это не наказывали, ответственность возлагалась только на субъектов хозяйствования, сообщал Zerkalo.
Контролировать соблюдение требований будет санитарно-эпидемиологическая служба совместно с МВД и министерством транспорта
Тарасенко добавил, что нововведения связаны с тем, что во всех регионах республики и городе Минске наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Беларуси за время эпидемии подтвердили 553 тыс. случаев COVID-19, 4259 человек умерли.