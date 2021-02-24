В Беларуси заморозили цены на продукты и лекарства

Правительство Беларуси заморозило цены на 50 наименований лекарств и 62 наименования товаров первой необходимости.

По итогам 2020 года уровень инфляции в Беларуси составил 7,4% Фото: depositphotos.com

Белорусские власти ограничили цены на продукты, товары и лекарства первой необходимости. Об этом говорится в постановлении Совета министров республики от 23 февраля, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

Правительство заморозило цены на 50 наименований лекарств и 62 наименования товаров до 28 февраля 2021 года. В частности, ограничены цены на рис, муку, гречку, манку, овсянку, перловку, хлеб, говядину, свинину, курятину, некоторые виды колбасы, рыбу, молоко и кисломолочные продукты, некоторые фрукты и овощи, куриные яйца, сахар, соль, мыло, туалетную бумагу, подгузники, спички.

Юрлицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство и реализацию на внутреннем рынке социально значимых товаров первой необходимости, рекомендовано не допускать повышения цен по сравнению с ценами, действовавшими на 24 февраля 2021 года.

Изменение цен на социально значимые товары первой необходимости возможно с 1 марта, но не выше 0,2% в месяц к цене на эти товары, говорится в постановлении.

Отмечается, что повышение цен выше предела допускается только по согласованию с комиссией по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине республики.

Относительно декабря 2020 года потребительские цены в Беларуси в январе выросли на 1,1%, сообщается в месячном обзоре инфляции Нацбанка страны.

Годовая инфляция в январе (к январю 2020 года) продолжила расти и достигла 7,7% против 7,4% в декабре и 6,6% в ноябре.

По данным Национального статистического комитета Беларуси, цены на продовольственные товары за январь выросли на 1,5% (к январю 2020 года – на 6,6%), на непродовольственные – на 1,3% (к январю 2020 года – на 8,7%).

По итогам 2020 года уровень инфляции в Беларуси составил 7,4% – это самый высокий уровень инфляции за последние четыре года. В 2019 году инфляция в республике составляла 4,7%, в 2018 году – 5,6%, в 2017 году – 4,6%, в 2016 году – 11,8%, сообщает myfin.by.

22 декабря считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об утверждении основных направлений денежно-кредитной политики республики. Согласно документу, монетарная политика в 2021 году будет направлена на стабилизацию инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, на уровне не более 5%.