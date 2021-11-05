В Бельгии погибла певица из Украины. СМИ пишут, что ее сбил трамвай

Петниченко была родом из Донецкой области Скриншот: Valentina Gagarina / YouTube

"С большой печалью мы узнали сегодня утром о несчастной смерти мисс Эллы Петниченко, блестящей слушательницы и певицы", – процитированы слова управляющего директора института Гвидо Жардона.

В посте не уточняются обстоятельства смерти украинки.

Вечером 2 ноября RTL Info сообщало, что трамвай насмерть сбил женщину в районе Брюсселя Лесной. По данным ТСН, речь именно о смерти Петниченко.

Элла Петниченко родилась в Северске Донецкой области, окончила Харьковский национальный университет искусств имени Ивана Котляревского и мечтала стать оперной певицей.