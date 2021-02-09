Во Львове загорелся трамвай с пассажирами, огонь тушили снегом. Видео
Вечером в центре Львова 8 февраля загорелся на ходу один из вагонов трамвая, люди пытались потушить его снегом, говорится в сюжете телеканала "1+1". Пассажиры и водитель успели выбежать из горящего трамвая, поэтому никто не пострадал. До приезда спасателей прохожие пытались потушить огонь снегом, но к успеху это не привело. Прибывшие по вызову пожарные устранили огонь за считанные минуты. Специалисты "Львовэлектротранса" заключили, что пожар произошел из-за возгорания высоковольтного щита в кабине водителя.
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