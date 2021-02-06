Авария на железной дороге в Днепропетровской области. "Укрзалізниця" предупредила о задержке поездов до трех часов

После аварии на железной дороге возле станции Воскобойня Днепропетровской области поезда из Днепра отправятся в 00.35, в пути они могут задержаться до трех часов, сообщила вечером пресс-служба "Укрзалізниці".

Задержки в движении поездов после аварии на железной дороге вблизи станции Воскобойня Днепропетровской области составляли до трех часов. Об актуальном вечернем расписании движения поездов рассказала пресс-служба "Укрзалізниці" в Telegram вечером 6 февраля.

Поезда №3 "Запорожье – Ужгород", №41 "Днепр – Трускавец", №85 "Новоалексеевка – Львов – Ковель" и №731 "Запорожье – Киев" со станции Днепр отправятся по стандартному маршруту. Ориентировочная задержка в пути составляет один час.

В графике указано, что поезда №53 "Днепр – Одесса", №7 "Днепр – Киев", №11 "Новоалексеевка – Киев", №37 "Запорожье – Киев", №9 "Мариуполь – Киев", которые отправятся со станций Днепр и Каменское после 19.00, проследуют измененным маршрутом через Запорожье, Кривой Рог, Пятихатки, а далее по действующему маршруту.

Время отправления поездов из Днепра – 00.35, ориентировочная задержка в пути – до трех часов. Поезд №69 "Мариуполь – Львов" отправится из Днепра с задержкой ориентировочно два часа, проинформировал перевозчик. К поезду подвезут пассажиров со станции Каменское, часть пассажиров со станции Каменское "Укрзалізниця" подвозит автотранспортом в Запорожье.

Во время движения по маршруту станция Кривой Рог – станция Нижнеднепровск – Узел ночью 6 февраля восемь вагонов грузового поезда (состоит из 57 вагонов) сошли с рельсов. В результате аварии повреждены железнодорожное полотно и электрическая опора, электропитание на аварийном участке отсутствовало, четыре вагона, которые перевозили клинкер, перевернулись.