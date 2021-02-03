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Нардеп рассказал, почему "Укрзалізниці" крайне необходима реформа

"Укрзалізниця" должна прекратить перекрывать убытки от пассажирских перевозок за счет перевозки грузов, это должно делать государство, заявил народный депутат от "Батьківщини", член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.

Константин Бондарев: Грузовые перевозки дают более 20 млрд дохода ежегодно. А "Укрзалізниця" 13 млрд тратит перевозки пассажиров. Почему? Потому что этим никто не занимается
Константин Бондарев: Грузовые перевозки дают более 20 млрд дохода ежегодно. А "Укрзалізниця" 13 млрд тратит перевозки пассажиров. Почему? Потому что этим никто не занимается
Фото: batkivschyna-kievobl.com.ua

Реформа "Укрзалізниці" должна решить проблему убыточности пассажирских перевозок и обеспечить обновление железнодорожной инфраструктуры, находящейся в критическом состоянии. Об этом заявил народный депутат от "Батьківщини", член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

По его словам, "Укрзалізниця" должна прекратить перекрывать убытки от пассажирских перевозок за счет перевозки грузов, это должно делать государство.

"Грузовые перевозки дают более 20 млрд дохода ежегодно. А "Укрзалізниця" 13 млрд тратит на перевозки пассажиров. Почему? Потому что этим никто не занимается. И очень многие люди вообще используют эту услугу без оплаты. Нужно навести здесь порядок. Если есть определенная прослойка населения, которая не может платить, ей надо предоставить льготу. Но эту льготу должно платить государство, а не компания", – сказал Бондарев.

Он напомнил о проблеме с безопасностью перевозок: более 45% железнодорожных путей изношены и требуют замены или ремонта, на что нужны значительные инвестиции.

"Финансовые планы каждый год насчитывают очень большие серьезные инвестиции в этом направлении, но они просто не выполняются", – рассказал политик.

Еще одним вопросом, который требует решения, по мнению нардепа, является уплата компанией налога на землю под железнодорожными путями, что не соответствует мировой практике.

"Более 4 млрд в год компания тратит на налоги под фактически путями. Такого в мире нет. Поэтому надо пообщаться. Здесь вопрос, потому что эти деньги поступают в местные бюджеты, это местные налоги и это очень серьезные средства иногда для небольших городов и надо здесь сбалансировать, но надо это решать", – считает Бондарев.

Американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер заявлял, что "Укрзалізницю" нужно реформировать по европейской модели, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС.

Экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзалізниця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзалізниці" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.

Глава компании Владимир Жмак говорил в интервью "Минтрансу", что предприятие планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 млрд грн.

Жмак cможет реформировать предприятие, если он будет иметь поддержку на уровнях министерства и правительства, заявила внефракционный народный депутат, член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук.

Теги: транспорт, инвестиции, Укрзалізниця, доходы, убытки, безопасность, перевозки, реформа, инфраструктура, грузоперевозки, Константин Бондарев, пассажиры
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