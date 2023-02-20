В Бразилии в результате дождей и шторма погибло не менее 36 человек, есть пропавшие без вести

35 человек (из них не менее четырех детей) погибли в муниципалитете Сан-Себастьян, еще один – в городе Убатуба.
Пропавшими без вести считаются 40 человек. Поиски выживших продолжаются.
В связи с непогодой пришлось эвакуировать десятки местных жителей.
Издание продемонстрировало кадры с размытыми дождями дорогами, затопленными автомобилями, упавшими деревьями.
Associated Press пишет, что в Сан-Себастьяне из-за оползней рухнуло 50 домов.
Некоторые города отменили традиционный карнавал.
Globo объясняет, что "штормы вызвали наводнения, оползни и заблокировали участки шоссе". За два выходных дня в четырех городах выпало количество осадков, которое составляет больше месячной нормы за февраль. В частности, в Сан-Себастьяне выпало 627 мм осадков, что вдвое превышает ожидаемое количество за месяц.
Rodovia entre os bairros Praia Preta e Juquehy! pic.twitter.com/dOVLxrUpoY— Prefeito Felipe Augusto (@prefeitoFA) February 19, 2023