В Крыму после дождей началось нашествие комаров

С комарами в Крыму борются с помощью бактицида и лиариоля Фото: depositphotos.com

Так называемый министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин рассказал, что проблема наблюдалась, в частности, в Родниковском и Укромновском сельских поселениях, поселке городского типа Нижнегорское и селе Митрофановка Нижнегорского района. Там уже провели дезинфекцию.

Также обработку провели в гостиницах Феодосийского и Евпаторийского регионов.

У себя в Facebook "министр" отметил, что на водоемах и в лесах специалисты используют биологические средства борьбы – бактицид, лиариоль. Он заверил, что это экологически чистые препараты.

Однако доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени Вернадского Сергей Иванов в комментарии "РИА Новости Крым" заявил, что такое грубое вмешательство в экосистему будет иметь негативные последствия для биоты полуострова. Личинки комаров служат кормовой базой для многих видов рыб и птиц, не будет их – не будет ни рыб, ни птиц, предостерегает он.

Видео нашествия комаров на оккупированном полуострове опубликовал блогер Рустем Адагамов в Facebook.