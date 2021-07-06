В пещерном городе в Крыму из-за паводков застряли 18 туристов

"Большое количество отдыхающих на автомобилях застряли в районе пещерного города Эски-Кермен. Есть дети, необходима помощь спасателей в эвакуации. Учитывая прохождение опасных метеорологических последствий был объявлен сбор личного состава дополнительных смен", – говорится в сообщении.
Для эвакуации пришлось задействовать спецтехнику повышенной проходимости и другие спецсредства, работы продолжались почти четыре часа. Из грязи, по данным спасателей, извлекли семь автомобилей. О погибших или пострадавших не сообщается.
В оккупированном Крыму 4 июля прошли сильные ливни, в Бахчисарайском и Красногвардейском районах подтопило жилые дома. В селе Соколиное Бахчисарайского района произошел сход селевого потока. В районе объявили режим чрезвычайной ситуации местного значения из-за подтопления после ливней.
Синоптики говорили, что на территории Бахчисарайского района выпало до 70 мм осадков при месячной норме в 49 мм.
До этого в Крыму сильные дожди прошли 17–18 июня. В Ялте за день выпало три месячные нормы осадков, реки вышли из берегов. По данным оккупационных властей, в результате стихии погиб один человек, еще одна женщина пропала без вести – о ее судьбе до сих пор ничего не известно.
Стихия затронула Феодосию, Кировский район Крыма, затопило Керчь.
22 июня вышедшие из берегов реки в Ялте вернулись в свои русла, сообщили в МЧС РФ.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.