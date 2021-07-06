В пещерном городе в Крыму из-за паводков застряли 18 туристов

"Большое количество отдыхающих на автомобилях застряли в районе пещерного города Эски-Кермен. Есть дети, необходима помощь спасателей в эвакуации. Учитывая прохождение опасных метеорологических последствий был объявлен сбор личного состава дополнительных смен", – говорится в сообщении.

Для эвакуации пришлось задействовать спецтехнику повышенной проходимости и другие спецсредства, работы продолжались почти четыре часа. Из грязи, по данным спасателей, извлекли семь автомобилей. О погибших или пострадавших не сообщается.