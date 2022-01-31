В Бразилии жертвами наводнений и оползней стали по меньшей мере 24 человека

Восемь погибших, в частности, обнаружили в муниципалитете Франку-да-Роша, где произошел оползень. Некоторые смерти уже подтверждены, но тела еще не извлечены из-под завалов.

Среди 24 погибших – девять детей, в том числе трехмесячный ребенок (его мать вытащили живой).

В результате стихийных бедствий некоторые люди все еще числятся пропавшими без вести, поэтому число жертв может вырасти.

Из-за дождей в штате Сан-Паулу остались без крова около 500 человек из 11 городов.

Телеканал отмечает, что дождь в Сан-Паулу продолжается, но он уже не такой сильный, как ранее.