В Британии два истребителя сопровождали самолет Ryanair из-за "угрозы безопасности"

Истребители Typhoon королевских военно-воздушных сил Великобритании поднялись на перехват пассажирского самолета после того, как его экипаж получил информацию об обнаружении подозрительных предметов в туалете. После посадки британская полиция задержала двух пассажиров рейса, но, как оказалось, тревога была ложной.

Вечером 30 августа два истребителя Typhoon королевских военно-воздушных сил Великобритании сопровождали самолет авиакомпании Ryanair, сообщило издание Evening Standard со ссылкой на информацию представителя ведомства.

Чрезвычайное происшествие произошло с рейсом FR7364 Вена – Лондон.

Представитель Ryanair сказал, что экипаж самолета был предупрежден о "потенциальной угрозе безопасности на борту". По данным издания, в туалете лайнера были якобы обнаружены подозрительные предметы.

Самолет приземлился в лондонском аэропорту Станстед. В полиции рассказали, что судно направили на удаленную стоянку, где пассажиры благополучно его покинули.

Одна из пассажирок рейса, британская журналистка и писательница Джоанна Чеховска сообщила в Twitter, что пассажиров не выпускали из самолета около часа, пока полиция не поднялась на борт и не задержала двух мужчин.

We have been here for an hour now — Joanna Czechowska (@JOCZECHOWSKA) August 30, 2020

No but the police have come on board and taken two men away — Joanna Czechowska (@JOCZECHOWSKA) August 30, 2020

В полиции подтвердили Evening Standard, что были задержаны 34-летний гражданин Кувейта и 48-летний гражданин Италии.

31 августа британские правоохранители сообщили, что задержанных отпустили без предъявления обвинений. Управление специальных операций пришло к выводу, что мужчины не совершали никаких преступлений.

По данным Sky News, подозрительным предметом, обнаруженным в туалете, оказался мобильный телефон.

"Мы, по понятным причинам, очень серьезно относимся к любым сообщениям о подозрительных объектах или поведении во время полетов, и, к счастью, в этом случае не было причин для беспокойства. Я хотел бы поблагодарить всех, кто летел, за сотрудничество и понимание", – прокомментировал инцидент представитель управления специальных операций детектив-суперинтендант Энди Уолди.