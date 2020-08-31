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В Британии два истребителя сопровождали самолет Ryanair из-за "угрозы безопасности"

Истребители Typhoon королевских военно-воздушных сил Великобритании поднялись на перехват пассажирского самолета после того, как его экипаж получил информацию об обнаружении подозрительных предметов в туалете. После посадки британская полиция задержала двух пассажиров рейса, но, как оказалось, тревога была ложной.

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Британские ВВС вчера вечером поднимали в воздух два истребителя Typhoon
Британские ВВС вчера вечером поднимали в воздух два истребителя Typhoon
Фото: depositphotos.com (архив)

Вечером 30 августа два истребителя Typhoon королевских военно-воздушных сил Великобритании сопровождали самолет авиакомпании Ryanair, сообщило издание Evening Standard со ссылкой на информацию представителя ведомства. 

Чрезвычайное происшествие произошло с рейсом FR7364 Вена – Лондон.

Представитель Ryanair сказал, что экипаж самолета был предупрежден о "потенциальной угрозе безопасности на борту". По данным издания, в туалете лайнера были якобы обнаружены подозрительные предметы.

Самолет приземлился в лондонском аэропорту Станстед. В полиции рассказали, что судно направили на удаленную стоянку, где пассажиры благополучно его покинули. 

Одна из пассажирок рейса, британская журналистка и писательница Джоанна Чеховска сообщила в Twitter, что пассажиров не выпускали из самолета около часа, пока полиция не поднялась на борт и не задержала двух мужчин. 

В полиции подтвердили Evening Standard, что были задержаны 34-летний гражданин Кувейта и 48-летний гражданин Италии. 

31 августа британские правоохранители сообщили, что задержанных отпустили без предъявления обвинений. Управление специальных операций пришло к выводу, что мужчины не совершали никаких преступлений.

По данным Sky Newsподозрительным предметом, обнаруженным в туалете, оказался мобильный телефон. 

"Мы, по понятным причинам, очень серьезно относимся к любым сообщениям о подозрительных объектах или поведении во время полетов, и, к счастью, в этом случае не было причин для беспокойства. Я хотел бы поблагодарить всех, кто летел, за сотрудничество и понимание", – прокомментировал инцидент представитель управления специальных операций детектив-суперинтендант Энди Уолди. 

Теги: Великобритания, самолет, истребители, Ryanair, авиакомпания
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