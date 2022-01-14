В Британии лишили лицензии хирурга, который выжигал свои инициалы на печени пациентов

Обе операции хирург проводил еще в 2013 году, но подробности стали известны недавно. Во время повторной операции одному из пациентов другой хирург увидел на поверхности печени выжженные инициалы С.Б. размером в четыре сантиметра.

Суд квалифицировал действия врача как нападение с причинением побоев, но учел, что реального избиения не было. По словам прокурора, один из пострадавших получил психологическую травму: мужчина считает, что над ним совершено насилие, и не может избавиться от чувства дискомфорта.

Бремхолл признал свою вину. Он объяснил свои действия тем, что пытался развеять напряжение в операционной. В 2018 году его приговорили к 12 месяцам общественных работ и оштрафовали на £10 тыс.

Теперь Служба трибунала для практикующих врачей (MPTS) пришла к выводу, что действия Бремхолла были "вызваны определенной степенью профессионального высокомерия" и что они подорвали общественное доверие к медицинской профессии. Из-за этого его вычеркнули из реестра практикующих врачей.