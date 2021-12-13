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Врачи во Львове нашли в бронхах четырехлетнего мальчика лампочку от гирлянды

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Ребенок проглотил лампочку от гирлянды, которой семья планировала украсить елку
Ребенок проглотил лампочку от гирлянды, которой семья планировала украсить елку
Фото: depositphotos.com

Врачи Львовской областной детской больницы "Охматдет" доставали из бронхов четырехлетнего мальчика светодиодную лампочку от гирлянды. Об этом пресс-служба медучреждения сообщила 13 декабря в Facebook.

В клинике рассказали, что ребенок проглотил лампочку, когда семья собралась наряжать елку

"Начиналось все так. Семья из Львова достала коробки с украшениями, чтобы украсить елку. В какой-то момент четырехлетнему сыночку в ротик попала светодиодная лампочка из гирлянды. Малыш вежлив, раньше не брал в рот посторонних предметов, почему решил попробовать свет на вкус – трудно объяснить. Но через мгновение мальчик проглотил лампочку, начал кашлять и задыхаться. Родители решили не терять времени и вызвали скорую помощь, которая и привезла малыша к нам на Лысенко. Дежурные врачи сделали рентген и увидели инородное тело в дыхательных путях", – говорится в релизе. 

Торакальный хирург Александр Колодий достал лампочку с помощью бронхоскопии, не делая надрезов, уточнили там. 

"Острыми, направленными в разные стороны усиками лампочка "смотрела" на меня. Усы во время дыхания травмировали слизистую в области бифуркации трахеи, там уже образовались мелкие кровоизлияния. Я захватил усики щипцами и завел их в тубус бронхоскопа, чтобы при удалении не травмировать ими бронхи и трахею. Вместе с тубусом достал лампочку из бронха ребенка", – рассказал Колодий. 

Его маленького пациента уже отпустили домой. 

Врачи в преддверии праздников напоминают о необходимости быть осторожными с мелкими и острыми предметами, которые маленькие исследователи "имеют привычку пробовать на зуб". 

https://www.facebook.com/OHMATDYTLVIV/posts/4382711648525165

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: больница, травма, врачи, мальчик, ребенок
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