В Британии зафиксировали резкий скачок суточных случаев COVID-19

Это самый высокий суточный показатель с 30 января, когда было зарегистрировано 23 275 случаев заражения, отмечает телеканал.

Также за сутки в Великобритании 139,7 тыс. человек получили первую дозу вакцины против коронавируса, а еще 123,6 тыс. – вторую дозу. В настоящее время в стране введено в общей сложности 44,5 млн первых доз и 32,6 млн вторых (при населении в 66 млн).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией

По данным правительства Великобритании, с начала эпидемии в стране подтвердили 4,8 млн случаев COVID-19, от болезни умерло 128 тыс. человек.

В стране сильно распространился COVID-штамм "Дельта". По официальным данным, за прошлую неделю в Великобритании подтвердили более 35 тыс. случаев инфицирования этой разновидностью коронавируса.