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В Чечне малоимущим выделят деньги на выкуп невест

По 50 тысяч рублей на выкуп невест получат чеченские женихи из фонда имени Ахмата Кадырова. Такую помощь малоимущим после выхода из карантина предложил глава республики Рамзан Кадыров.

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Из-за пандемии коронавируса в стране изменились правила проведения свадеб
Из-за пандемии коронавируса в стране изменились правила проведения свадеб
Фото: depositphotos.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал помочь мужчинам, которые хотят жениться, но испытывают финансовые трудности. Деньги на выкуп невест выделят из регионального фонда имени Ахмата Кадырова, об этом сообщила Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" 6 июня.

"Семья жениха получит 50 тысяч рублей на совершение обряда бракосочетания по мусульманским канонам, который предусматривает выплату за невесту определенной суммы, установленной духовенством. Впоследствии эти деньги передаются в дар невесте", – отмечает телеканал.

Всего фонд выплатит средства на выкуп 207 невест. Нуждающихся в такой поддержке искали во всех районах республики.

Из-за пандемии коронавируса в стране изменились правила проведения свадеб. За невестой могут приехать всего две машины, на торжестве разрешено присутствовать самым близким родственникам.

Чечня с 5 апреля полностью закрыла въезд и выезд из региона, чтобы помешать распространению коронавирусной инфекции.

По информации министерства здравоохранения России, в стране с начала эпидемии подтверждено 476,65 тыс. случаев заражения COVID-19, более 230 тыс. человек выздоровели, почти 6 тыс. скончались. По количеству инфицированных Россия занимает третье место в мире, уступая США и Бразилии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 8 июня в мире коронавирусом заразилось 7,03 млн человек, из них 403,11 тыс. скончались, 3,14 млн выздоровели.

Теги: Чечня, Рамзан Кадыров, свадьба, карантин, Ахмат Кадыров, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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