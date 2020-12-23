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В Чехии введут комендантский час из-за роста заболеваемости COVID-19

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 чешское правительство с 27 декабря усиливает карантин. Локдаун будет действовать как минимум до 10 января.

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В связи с ростом заболеваемости COVID-19 правительство Чехии усилило карантинные ограничения
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 правительство Чехии усилило карантинные ограничения
Фото: EPA

Правительство Чехии продлило действие чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавирусной инфекции до 22 января. С 27 декабря в стране будут усилены карантинные ограничения. Как пишет iROZHLAS, такое решение было принято 23 декабря на экстренном заседании кабинета министров.

Так, комендантский час будет начинаться в 21.00 (до этого – в 23.00) и будет действовать до пяти утра. Супермаркетам разрешено продавать только те товары, которые можно приобрести в небольших магазинах. Это, считают в правительстве, поставит и крупные, и небольшие торговые заведения в равные условия. Также будет разрешена работа сервисов интернет-доставки, но пункты обслуживания клиентов должны быть закрыты.

Карантин усилен в связи с ростом заболеваемости COVID-19, а также госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Жесткие ограничительные меры будут действовать как минимум до 10 января. Позже правительство решит, необходимо ли продлевать действие карантина.

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатных подчеркнул, что без усиления карантина к Новому году ежедневный прирост заболевших достиг бы 15 тыс. человек. Локдаун, ожидают в правительстве, позволит держать прирост инфицированных в пределах 11–12 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 23 декабря коронавирусом в мире заразилось 78,1 млн человек, из них 1,7 млн скончались, более 44 млн выздоровели.

В Чехии, по данным минздрава страны, заболело более 646 тыс. человек (10 821 – за последние сутки), из которых 10,6 тыс. скончались, более 546 тыс. выздоровели.

Теги: Чехия, эпидемия, чрезвычайное положение, карантин, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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