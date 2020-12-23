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В США ожидается самая высокая смертность по итогам года в новейшей истории

Согласно прогнозам, в этом году в США количество смертей превысит 3 млн человек – это на 15% больше, чем в прошлом году.

В США от COVID-19 умерло 322,8 тыс. человек
В США от COVID-19 умерло 322,8 тыс. человек
Фото: EPA

Ожидается, что в этом году число смертей в США превысит 3 млн человек – в основном из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство Associated Press.

Окончательные данные о смертности за этот год будут недоступны в течение еще нескольких месяцев, но предварительные цифры показывают, что Соединенные Штаты ожидают более 3,2 млн смертей в этом году, что как минимум на 400 тыс. человек больше, чем в 2019 году.

Смертность в США увеличивается практически каждый год, но показатели 2020-го могут превысить аналогичные данные прошлого года примерно на 15% или даже больше, в зависимости от смертности в декабре. Это будет самый большой рост годовой смертности с 1918 года, когда десятки тысяч солдат США погибли в Первой мировой войне и сотни тысяч американцев погибли в результате пандемии гриппа. Смертность в том году выросла на 46% по сравнению с 1917 годом.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 23 декабря в США от COVID-19 умерло 322,8 тыс. человек. Это самая высокая смертность в мире. Всего в Штатах заболело 18,2 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: США, смертность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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