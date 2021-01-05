В Дании на детском канале запустили мультфильм о мужчине "с самым длинным пенисом"

Со 2 января на детском телеканале Дании DR Ramasjang начали показывать мультфильм, где главный герой имеет "самый длинный пенис в мире". Такое шоу вызвало неоднозначную реакцию – многие родители критикуют его и требуют снять с эфира, но и есть и те, кому оно понравилось.

Мультфильм предназначен для детей от четырех до восьми лет Скриншот: Daniel / YouTube

На общественном детском телеканале Дании DR Ramasjang начали показ мультсериала о Джоне Диллерманде – мужчине с "самым длинным в мире пенисом". Внимание на это 4 января обратило люксембургское издание RTL Today.

Все серии этого мультфильма можно найти на сайте телеканала DR Ramasjang.

Премьера мультфильма состоялась в субботу, 2 января. Целевая аудитория шоу – дети от четырех до восьми лет. В начальной заставке к мультфильму играет заглавная песня, которая объясняет, что у Джона Диллерманда самый длинный пенис в мире "и он ничего не может с этим поделать".

В сериале показано, как Диллерманд использует свой пенис, когда ему нужен более длинный поводок для своих собак или когда его соседу нужна помощь в поднятии флага. При этом временами его пенис, кажется, ведет собственную жизнь, например, ворует мороженое у ребенка.

На странице DR Ramasjang в Facebook реакция по поводу нового мультсериала неоднозначная. Кто-то требует удалить эпизоды или пишет, что они пропагандируют педофилию. Другие защищают проект, благодарят канал за юмор, который бросает вызов "тошнотворному" контенту из Instagram.

Глава DR Ramasjang Мортен Сков Хансен заявил, что не удивлен критикой в сторону шоу, но также отметил, что получал и положительную реакцию от родителей. Он подчеркнул, что при подготовке шоу авторы консультировались с экспертами датской ассоциации сексуального просвещения "Секс и общество" и детскими психологами, говорится на сайте DR.

Автор идеи мультфильма Джейкоб Лей, который сам является отцом двух девочек семи и 10 лет и мальчика четырех лет, рассказал, что идея его персонажа в том, чтобы привлечь внимание детей и рассказать "обо всем смешном и смущающем".

Лей считает, что его мультфильм помогает рассказать об анатомии тела, не подвергая его сексуализации и не вызывая чувства стыда.

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