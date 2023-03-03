В Дании вандалы разрисовали статую Русалочки в цвета российского флага. Фото

Триколор на камне, на котором сидит Русалочка, заметили утром 2 марта.

Полиция Копенгагена прибыла на место происшествия и начала расследование инцидента, который "рассматривается как знак поддержки России в войне против Украины", сообщил Euronews.

Издание DR написало, что утром к памятнику пришло много туристов и местных жителей.

Полиция Копенгагена установила возле статуи патруль, добавили СМИ. Днем коммунальные службы очистили камень от краски.

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