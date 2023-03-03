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В Дании вандалы разрисовали статую Русалочки в цвета российского флага. Фото

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Триколор на камне, на котором сидит Русалочка, заметили утром 2 марта
Триколор на камне, на котором сидит Русалочка, заметили утром 2 марта
Фото: EPA

В Копенгагене (Дания) вандалы разрисовали памятник героине сказок Ханса Кристиана Андерсена Русалочке в цвета российского флага, сообщило Ekstra Bladet.

Триколор на камне, на котором сидит Русалочка, заметили утром 2 марта. 

Полиция Копенгагена прибыла на место происшествия и начала расследование инцидента, который "рассматривается как знак поддержки России в войне против Украины", сообщил Euronews.

Издание DR написало, что утром к памятнику пришло много туристов и местных жителей. 

Полиция Копенгагена установила возле статуи патруль, добавили СМИ. Днем коммунальные службы очистили камень от краски. 

Контекст:

Статуи Русалочки 110 лет. Она неоднократно подвергалась актам вандализма: ее обливали краской, обезглавливали, а также отрезали ей руку. 

В марте 2022 года на камне, на котором сидит Русалочка, неизвестные нарисовали свастику и букву Z, которую используют российские оккупационные войска в Украине для обозначения своей техники. В полиции тогда заявили, что расценивают это как "политически мотивированный вандализм".

Теги: Россия, памятник, Дания, вандализм, Копенгаген
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