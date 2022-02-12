Недавно восстановленный памятный знак воинам УПА в Харькове облили краской

Сообщение о происшествии поступило в полицию днем 11 февраля.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции, информацию зарегистрировали в Едином реестре заявлений и сообщений. Проверка продолжается.

Фото облитого краской постамента опубликовали в группе "Украинский Харьков" в Facebook. "Пророссийские сепаратисты в Харькове активизировались!" – говорится в сообщении.

Авторы паблика обратили внимание, что акт вандализма произошел перед визитом в город президента и заседанием СНБО. "Очевидно, что украинофобская акция осуществлена с целью унизить украинские силовые структуры и продемонстрировать принадлежность Харькова к "русскому миру". Ведь целый отдел полиции Киевского района расположен в 150 метрах от места преступления", – заявили в посте.

В тот же день знак отчистили от краски, сообщили в группе "Украинский Харьков" позднее.

Памятный знак погибшим воинам УПА в Харькове был впервые открыт в октябре 1992 года. С тех пор памятник неоднократно обливали краской, разрисовывали, забрасывали мусором, избивали кувалдами, обстреливали из огнестрельного оружия, пытались взорвать и взрывали, похищали основные композиционные элементы.

25 декабря 2021 года состоялась церемония открытия обновленного памятного знака. Ради его реконструкции объединились несколько проукраинских организаций.