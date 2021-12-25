В Харькове восстановили памятный знак погибшим воинам УПА

На восстановление памятника собрали средства несколько общественных и политических организаций Фото: Український Харків / Facebook

На реконструкцию потратили около 80 тыс. грн. Собирали средства полгода – для этого объединились несколько проукраинских организаций Харьковской области, рассказал представитель ВО "Свобода" Вадим Батий. Представители общественности закупили камень для реконструкции, было проведено экспертное обследование и залит новый капитальный фундамент.

Торжественное открытие состоялось 25 декабря в 11.00 в Молодежном парке.

Около восстановленного памятного знака с цветами и флагами собралось около полусотни горожан, представителей политических и общественных организаций, в том числе "Свободы", "Фрайкора", "Правого сектора", Союза ветеранов АТО.

В "Правом секторе" отметили, что этот памятник героям УПА – единственный на востоке Украины.

Полиция насчитала до 70 участников мероприятия, уточнила Общественному спикер областного управления полиции Анна Третьякова. За порядком следили 10 полицейских, открытие знака прошло без нарушений.