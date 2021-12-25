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В Харькове восстановили памятный знак погибшим воинам УПА

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На восстановление памятника собрали средства несколько общественных и политических организаций
На восстановление памятника собрали средства несколько общественных и политических организаций
Фото: Український Харків / Facebook

В Харькове восстановили памятный знак воинам УПА, который неоднократно подвергался атакам вандалов. Об этом сообщило Общественное.

На реконструкцию потратили около 80 тыс. грн. Собирали средства полгода – для этого объединились несколько проукраинских организаций Харьковской области, рассказал представитель ВО "Свобода" Вадим Батий. Представители общественности закупили камень для реконструкции, было проведено экспертное обследование и залит новый капитальный фундамент.

Торжественное открытие состоялось 25 декабря в 11.00 в Молодежном парке.

https://www.facebook.com/openkharkiv/posts/4927698163930332

Около восстановленного памятного знака с цветами и флагами собралось около полусотни горожан, представителей политических и общественных организаций, в том числе "Свободы", "Фрайкора", "Правого сектора", Союза ветеранов АТО.

В "Правом секторе" отметили, что этот памятник героям УПА – единственный на востоке Украины.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=239503718323745&id=103142621959856

Полиция насчитала до 70 участников мероприятия, уточнила Общественному спикер областного управления полиции Анна Третьякова. За порядком следили 10 полицейских, открытие знака прошло без нарушений.

Контекст:

Памятный знак был впервые открыт в октябре 1992 года. С тех пор памятник неоднократно обливали краской, разрисовывали, забрасывали мусором, избивали кувалдами, обстреливали из огнестрельного оружия, пытались взорвать и взрывали, похищали основные композиционные элементы.

9 апреля 2015 года парламент Украины одобрил закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. УПА признали организацией, которая боролась за украинскую государственность.

6 декабря 2018 года Верховная Рада признала борцами за независимость ветеранов Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов и предоставила им статус участников боевых действий.

По результатам опроса 2021 года, почти половина украинцев поддерживают решение властей о признании воинов УПА борцами за независимость Украины.

Теги: ВО Свобода, Харьков, Правый сектор, УПА, националисты
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