В Харькове восстановили памятный знак погибшим воинам УПА

На реконструкцию потратили около 80 тыс. грн. Собирали средства полгода – для этого объединились несколько проукраинских организаций Харьковской области, рассказал представитель ВО "Свобода" Вадим Батий. Представители общественности закупили камень для реконструкции, было проведено экспертное обследование и залит новый капитальный фундамент.
Торжественное открытие состоялось 25 декабря в 11.00 в Молодежном парке.
Около восстановленного памятного знака с цветами и флагами собралось около полусотни горожан, представителей политических и общественных организаций, в том числе "Свободы", "Фрайкора", "Правого сектора", Союза ветеранов АТО.
В "Правом секторе" отметили, что этот памятник героям УПА – единственный на востоке Украины.
Полиция насчитала до 70 участников мероприятия, уточнила Общественному спикер областного управления полиции Анна Третьякова. За порядком следили 10 полицейских, открытие знака прошло без нарушений.
Памятный знак был впервые открыт в октябре 1992 года. С тех пор памятник неоднократно обливали краской, разрисовывали, забрасывали мусором, избивали кувалдами, обстреливали из огнестрельного оружия, пытались взорвать и взрывали, похищали основные композиционные элементы.
9 апреля 2015 года парламент Украины одобрил закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. УПА признали организацией, которая боролась за украинскую государственность.
6 декабря 2018 года Верховная Рада признала борцами за независимость ветеранов Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов и предоставила им статус участников боевых действий.
По результатам опроса 2021 года, почти половина украинцев поддерживают решение властей о признании воинов УПА борцами за независимость Украины.