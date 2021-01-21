В ДР Конго погиб еще один украинский миротворец – ВСУ

Старший лейтенант Александр Мулявка, который участвовал в миротворческой миссии ООН в ДР Конго, погиб 18 января, уточнили в 11-й Отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Украинские миротворцы находятся в Конго с 2012 года Фото: Юрій Кульпа / Facebook

В Демократической Республике Конго погиб украинский военнослужащий Александр Мулявка из состава миротворческой миссии ООН. Об этом 20 января проинформировали в Facebook-группе 11-й Отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"18 января 2021 года трагически погиб военнослужащий 11 Отдельной бригады армейской авиации "Херсон" старший лейтенант Мулявко Александр Игоревич, который выполнял служебные обязанности в составе 18-го отдельного вертолетного отряда миссии ООН по стабилизации в ДР Конго", – говорится в сообщении.

Командование и личный состав бригады выразил соболезнования в связи с гибелью Мулявко.

Причина смерти военнослужащего не указана. На уточняющий вопрос одного из комментаторов ответа не последовало.

Фото: Одинадцята Окрема Бригада / Facebook

Скриншот: Одинадцята Окрема Бригада / Facebook

18-й отдельный вертолетный отряд выполняет задачи в составе миссии ООН по стабилизации ситуации в Конго с 2012 года. Украинские миротворцы осуществляют транспортные перевозки, огневую поддержку наземных сил, воздушное сопровождение военных сил, демонстрацию силы, разведку и наблюдение, поисково-спасательные операции.

Савченко стал вторым погибшим украинским военным в этой миссии за последний месяц –

23 ноября 2020 года стало известно о смерти в ДР Конго украинского военнослужащего, он умер от COVID-19.

6 декабря в результате внезапной остановки сердца умер еще один украинский миротворец в Конго, старший солдат Сергей Савченко.