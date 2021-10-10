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В ДР Конго снова обнаружили Эболу, скончался ребенок

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В ДР Конго новая вспышка лихорадки Эбола уже 13-я
В ДР Конго новая вспышка лихорадки Эбола уже 13-я
Фото: ЕРА

В Демократической Республике Конго через пять месяцев после завершения последней вспышки вируса Эболы подтвердили новый случай инфицирования. Об этом 8 октября сообщил Reuters со ссылкой на главу минздрава страны Жан-Жака Мбунгани.

Жертвой Эболы стал трехлетний ребенок, живший в районе города Бени на востоке ДР Конго. Он скончался 6 октября.

Известно, что симптомы, похожие на инфицирование Эболой, были у еще нескольких умерших местных жителей, но их не тестировали на наличие данного вируса.

Эпидемиологи определили круг из сотни лиц, которые контактировали с умершим ребенком, состояние их здоровья взято под контроль.

Агентство отмечает, что новый случай вируса Эболы зарегистрирован в местности, где выявлялись массовые заболевшие в 2018-2020 годы, и пока неясно, связан ли новый случай с предыдущими вспышками.

Экспертов в области здравоохранения утверждают, что частицы вируса могут оставаться в сперме в течение нескольких месяцев после выздоровления от инфекции, и приводить к возникновению новых спорадических случаев, пишет Reuters.

Контекст:

В результате вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго погибло более 2000 человек, сообщала BBC.

В частности, во время вспышки в июне-ноябре 2020 года заразилось 130 человек, 55 пациентов умерли. На то время министр здравоохранения ДР Конго Этени Лонгондо говорила, что это была уже 11-я вспышка вируса c 1976 года.

Как отмечала ВОЗ, вирус Эбола вызывает острую тяжелую болезнь, которая при отсутствии лечения часто заканчивается смертельным исходом. Летальность составляет около 50%. Вирус передается людям от диких животных и распространяется путем передачи от человека человеку.

Для предотвращения вспышек лихорадки Эболы существуют вакцины.

Теги: смерть, эпидемия, вирус Эбола, вирус, жертвы, болезнь, инфекция, Демократическая Республика Конго, ребенок, лихорадка
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