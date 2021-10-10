В ДР Конго снова обнаружили Эболу, скончался ребенок

Жертвой Эболы стал трехлетний ребенок, живший в районе города Бени на востоке ДР Конго. Он скончался 6 октября.
Известно, что симптомы, похожие на инфицирование Эболой, были у еще нескольких умерших местных жителей, но их не тестировали на наличие данного вируса.
Эпидемиологи определили круг из сотни лиц, которые контактировали с умершим ребенком, состояние их здоровья взято под контроль.
Агентство отмечает, что новый случай вируса Эболы зарегистрирован в местности, где выявлялись массовые заболевшие в 2018-2020 годы, и пока неясно, связан ли новый случай с предыдущими вспышками.
Экспертов в области здравоохранения утверждают, что частицы вируса могут оставаться в сперме в течение нескольких месяцев после выздоровления от инфекции, и приводить к возникновению новых спорадических случаев, пишет Reuters.
В результате вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго погибло более 2000 человек, сообщала BBC.
В частности, во время вспышки в июне-ноябре 2020 года заразилось 130 человек, 55 пациентов умерли. На то время министр здравоохранения ДР Конго Этени Лонгондо говорила, что это была уже 11-я вспышка вируса c 1976 года.
Как отмечала ВОЗ, вирус Эбола вызывает острую тяжелую болезнь, которая при отсутствии лечения часто заканчивается смертельным исходом. Летальность составляет около 50%. Вирус передается людям от диких животных и распространяется путем передачи от человека человеку.
Для предотвращения вспышек лихорадки Эболы существуют вакцины.