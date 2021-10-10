В ДР Конго снова обнаружили Эболу, скончался ребенок

Жертвой Эболы стал трехлетний ребенок, живший в районе города Бени на востоке ДР Конго. Он скончался 6 октября.

Известно, что симптомы, похожие на инфицирование Эболой, были у еще нескольких умерших местных жителей, но их не тестировали на наличие данного вируса.

Эпидемиологи определили круг из сотни лиц, которые контактировали с умершим ребенком, состояние их здоровья взято под контроль.

Агентство отмечает, что новый случай вируса Эболы зарегистрирован в местности, где выявлялись массовые заболевшие в 2018-2020 годы, и пока неясно, связан ли новый случай с предыдущими вспышками.

Экспертов в области здравоохранения утверждают, что частицы вируса могут оставаться в сперме в течение нескольких месяцев после выздоровления от инфекции, и приводить к возникновению новых спорадических случаев, пишет Reuters.