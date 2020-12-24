В Эфиопии в результате нападения на деревню погибло более 100 человек

Напавшие на деревню Бекоджи в Эфиопии использовали ножи и огнестрельное оружие.

В Эфиопии в области Бенишангуль-Гумуз на границе с Суданом и Южным Суданом произошло нападение, жертвами которого стало более 100 человек. Об этом 23 декабря Reuters сообщил со ссылкой на правозащитников.

Инцидент произошел на рассвете в деревне Бекоджи. Этот населенный пункт расположен в регионе, "охваченном этническим насилием", отмечает агентство.

Представители местных властей не уточнили, кем являются нападавшие.

Правозащитники отмечают, что в предыдущих нападениях были задействованы люди, пришедшие из лесов.

Фермер Белай Ваджера рассказал Reuters, что его семья проснулась от выстрелов, а когда вышли из дома, услышали: "Ловите их!". В результате нападения фермер был ранен в ягодицы, его жена и пятеро детей были застрелены, еще четверо детей пропали без вести. Сам Ваджера насчитал на поле рядом с домом 82 тела.

Еще один житель Хассен Йимама насчитал 20 убитых в другом месте. У него было свое оружие, но нападавшие ранили его в живот.

По данным местных врачей, преимущественно огнестрельные ранения получили 38 человек. Пациенты рассказали, что нападавшие использовали ножи.

По данным агентства, среди скончавшихся уже в больнице был пятилетний ребенок.