В Египте нашли 27 древних саркофагов. Их захоронили более 2,5 тыс. лет назад

В некрополе Саккара возле Каира за последние дни археологи нашли 14 саркофагов, ранее – еще 13. Раскопки продолжаются, сообщило министерство туризма и древностей Египта.

Деревянные саркофаги нашли на глубине 11 метров под землей Фото: Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار / Facebook

В Египте возле Каира археологи обнаружили 27 саркофагов, захороненных около 2,5 тыс. лет назад. Об этом 20 сентября сообщило министерство туризма и древностей Египта на своей странице в Facebook.

Саркофаги найдены в некрополе Саккара, главном месте захоронения жителей столицы Древнего Египта Мемфиса. За последние дни археологи нашли 14 саркофагов, ранее – еще 13. Исследователи сообщили, что продолжают поиски.

Саркофаги не открывались с момента погребения, говорится в сообщении.

По информации BBC, деревянные саркофаги нашли на глубине 11 метров под землей.